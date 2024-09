“Quedé plop”: La inquietante teoría de Íñigo sobre plato con “hongos que se movían” de Angélica en Gran Hermano - Chilevisión

Tras su sorpresiva renuncia del reality show de Chilevisión, el futbolista visitó a Diana Bolocco en el panel del programa y no se guardó nada sobre su estadía en la casa más famosa del mundo.

El incidente por el ya famoso "plato" de Angélica Sepúlveda pasó a la historia de la segunda temporada de Gran Hermano Chile: dejó uno de los altercados más fuertes hasta ahora y derivó en cierto modo en la renuncia de Íñigo López.

Aunque él mismo desmintió que dicha pelea influyó en su decisión de dejar la casa, sí entregó desconocidos detalles del incidente en conversación con Diana Bolocco y el panel del programa.

"Yo estaba súper cerca de todo, antes de que empiece el problema que hubo, yo fui a ver el plato. Caché porque llamaron a la Linda y cierran la puerta. Ahí se acercan los que son sapos detrás de la puerta y caché que algo pasó adentro", comenzó diciendo.

Luego, según recordó, Linda abandonó la habitación tapándose la nariz y haciendo evidente que algo no olía bien allí. "Yo olía ese plato. No sé que nombre tiene pero se pasó lo mal que olía. Tenía vida propia", confesó, con cara de disgusto.

¿Angélica Sepúlveda estaría haciendo brujería en Gran Hermano?

En eso, López aseguró que Sepúlveda "tenía (el plato) bien tapado", para luego lanzar una inquietante revelación: "Después ella dijo que se comía los hongos, la Angélica. ¿Cómo te vay a comer los hongos, po'? Tenía cosas que se movía en el plato".

Finalmente, concluyó el tema con una sorprendente especulación respecto al motivo que la jugadora habría tenido para conservar el maloliente objeto. "Linda me dijo algo que me hizo sentido, que quedé plop. Me dijo que podía estar haciendo una especie de brujería con eso", cerró.