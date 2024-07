Ignacio Lastra habló tras fuerte relato de Julia Fernandes: “Hay personas que me dicen asesino” - Chilevisión

Luego de la declaración de la modelo brasileña, el ex chico reality acudió a sus redes sociales para referirse nuevamente al trágico accidente, asegurando que "siempre reconocí que me equivoqué".

Ignacio Lastra acudió a sus redes sociales para hablar sobre el accidente que protagonizó en 2017 luego de las declaraciones de Julia Fernandes y aseguró que lleva siete años "recibiendo ataques".

Cabe recordar que en el choque también se vio involucrada la modelo brasileña, quien los últimos días contó su verdad del accidente y todo lo que debió soportar.

Ignacio Lastra habla sobre el accidente

Sin mencionar directamente a Julia o sus declaraciones, Lastra en sus stories de Instagram expresó que "llevo siete años recibiendo ataques. Siete años de que se agrega una cosa, que soy más malo".

"Yo siempre reconocí que fui el causante del accidente. Siempre reconocí que me equivoqué, siempre reconocí que la cagué (sic)", aseguró.

En esa línea, añadió que "hay otras personas que dicen que soy asesino... yo no vivo de supuestos (...) trato de avanzar y no volver a repetir los mismos errores que cometí alguna vez. Eso se llama aprender una lección (...) nunca he buscado el victimismo".

"Fui juzado, estuve en tribunales, me condenaron... y han pasado siete años", destacó.

"Cada uno piense lo que quiera, no puedo convencer a nadie, las personas también pueden decir lo que quieran, somos todos libres (...) pero no saben que tiran caca (sic) por tirar y todos se ven como perfectos y nadie es perfecto en la vida", conlcuyó en sus videos.

Mira la declaración de Ignacio Lastra acá: