Habla bajista de Zúmbale Primo tras delicado accidente en moto: “Pudo haber sido peor” - Chilevisión

El pasado lunes, el bajista e integrante del grupo Zúmbale Primo, Erick Ruiz, sufrió un delicado accidente en la Región de O'Higgins, que lo llevó a ser operado de urgencia.

Erick Ruiz, bajista del grupo Zúmbale Primo, se sometió a una operación de urgencia tras sufrir un accidente en motocicleta durante la tarde de este lunes en la Región de O'Higgins.

El hecho ocurrió cuando músico practicaba motociclismo de montaña, cuando de pronto se desestabilizó y la moto cayó en su pierna derecha, fracturándola en tres partes.

Por esta razón, Ruiz debió entrar a pabellón para una cirugía que se extendió por cuatro horas. Actualmente, ya está de alta y tomando todos los resguardos en su casa.

Habla bajista de Zúmbale Primo tras accidente en moto

En conversación con LUN, Erick Ruiz indicó que "ahora tengo que continuar con la recuperación, los controles y seguir al pie de la letra mi recuperación. Quedé con plaquetas en la tibia y peroné y múltiples pernos".

El bajista cuenta que comenzó a practicar este deporte en pandemia, hace cuatro años aproximadamente, y ya tenía planes de dejarlo debido a los riesgos.

"Después de esto que me acaba de pasar he pensado muchas cosas. He podido madurar y entender que mi presente es mi trabajo, mi familia y mi bienestar", sostuvo el músico.

Asimismo, reconoció que "muy pasión pueden ser las motos, pero este deporte es muy extremo, se corren muchos riesgos (...) Esto pudo haber sido peor, gracias a Dios fue mínimo. Así que 100% de probabilidades que deje este deporte".

Ruiz también agradeció el cariño de los seguidores del popular grupo de cumbia ranchera y de colegas como María José Quintanilla, Mario Guerrero, Entremares y Garras de Amor, quienes han dejado positivos mensajes en redes sociales.

Alex Muñoz, líder de la banda musical, comentó al citado medio que posiblemente busquen un nuevo bajista para continuar con su abultada agenda de verano.