“Fruto de una infidelidad”: Impacto por mujer que asegura ser hermanastra perdida de Camila Andrade - Chilevisión

Patricia San Martín asegura que su padre es el mismo que el de la actual jugadora de Gran Hermano Chile, pues sostiene que él mantuvo un "affaire" en los años '80 con su madre.

Una impensada e inesperada noticia tendrá que afrontar Camila Andrade una vez abandone la casa de Gran Hermano Chile: una mujer de 38 años de edad asegura ser su hermanastra.

Se trata de Patricia San Martín, quien sacó la voz al afirmar que su madre mantuvo una relación con el padre de la jugadora del reality entre los años '80, y que su nacimiento fue fruto de aquel vínculo.

"Mi mamá tuvo una relación con un gendarme, a lo que de esa relación nací yo. Lo único que sabía yo es que mi papá era un hombre casado, y sigue estando casado, por lo que yo sé", comenzó diciendo en un video revelado por Sígueme de TV+.

Supuesta hermana de Camila Andrade: "Soy el fruto de una infidelidad"

San Martín fue más allá y expresó que "soy el fruto de una infidelidad". Luego, explicó: "Uno siempre tiene la necesidad de poder conocer a su papá, siempre tuve la curiosidad. No sabía quién era. Solamente sabía su nombre, que se llama Patricio Andrade Rivera".

"Tengo recuerdos de cuando mi papá a Lebu porque le habían dicho algunos conocidos que mi papá trabajaba en la cárcel de Lebu. Nosotros fuimos, mi mamá habló, preguntó por Patricio Andrade, a lo que lo negaron", recordó en el registro.

Continuó la historia relatando que "nos vinimos de vuelta, yo igual era niña, me acuerdo todavía". "Me vine muy triste porque quería conocer a mi papá. Quizás mi mamá quería contarle que tenía una hija, quizás él no sabía", añadió.

Finalmente, contó que le contó la situación a una amiga en un restaurante, otro comensal la escuchó y le dijo “quería contarte que yo conozco a tu papá. Él frecuenta siempre el circo Fuentes Gasca porque su hija está con un joven”.

Por lo mismo, buscó en internet y apareció un titular vinculado con Camila Andrade. “Le llevé el notebook a mi mamá, y le digo, mira, quiero mostrarte las imágenes, y me dice: ‘Sí, hija, él es tu papá’”, desclasificó.

