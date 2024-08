Casi medio año después del evento en la Ciudad Jardín, el reconocido conductor de televisión se refirió a su desempeño y afirmó que no le gustaría volver al prestigioso festival.

Francisco Saavedra y María Luisa Godoy fueron los animadores del Festival de Viña del Mar 2024, donde la pareja fue blanco de constantes críticas que iban desde sus vestimentas hasta su manejo en el escenario de la Quinta Vergara.

Este miércoles, casi medio año después del evento en la Ciudad Jardín, Francisco Saavedra se refirió a su desempeño y afirmó que no le gustaría volver a conducir el prestigioso festival, el más importante de Latinoamérica.

VER MÁS SOBRE SHOW

Así lo confirmó cuando se le preguntó: "Hay un antes y un después, ustedes saben que en África tuvimos una experiencia muy dura, pero honestamente no. Ya lo hice una vez, creo que fue muy difícil hacer ese Festival de Viña porque fue muy distinto a todo", declaró en Hay Que Decirlo.

Francisco Saavedra y su crítica al Festival de Viña: "Era súper libreteado todo"

El conductor también señaló que recibió muchas indicaciones durante el evento: "Había guiones que eran a la pata y era súper libreteado todo, entonces hoy día no volvería".

Además, aclaró que no exigió ser el animador del Festival de Viña, como se rumoreó: "A mí los ejecutivos me llamaron para decirme que hiciera el festival, que sentían que era un sueño... A mí me ofrecieron hacer el festival por dos años, yo estaba con mi contrato listo hace mucho tiempo", manifestó.