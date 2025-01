Fran Maira reveló cuál es su actual relación con Cony Capelli: “Debo reconocer que...” - Chilevisión

La artista profundizó en el estado de su relación con la ganadora de Gran Hermano luego de su paso por el encierro, e incluso señaló que ahora existe "buena onda" entre ambas.

Fran Maira recordó su paso por Gran Hermano Chile, profundizó en la relación que tuvo con Cony Capelli y reveló detalles de su actual vínculo.

La cantante estuvo invitada al Carpool de Vamo a Calmarno donde fue consultada por la panelista de Plan Perfecto, a quién describió con emoji de una cara pidiendo silencio.

“Silencio voy a poner. ¿Por qué? Porque nos comimos hace dos años, ahí quedó en silencio, no, en verdad no, todo Chile lo sabe, pero nunca más nos comimos, así que ¿qué pasa realmente? ¿Nos comemos de nuevo?”

La relación de Fran Maira y Cony Capelli

En ese sentido, la intérprete de Amiga ya mato enfatizó que “buena onda” con la bailarina, dejando de lado las rencillas que tuvieron durante el encierro.

“Obvio, pasado pisado, pero nunca más la vi. O sea, no es mi amiga, pero sí obviamente me ha tocado compartir con ella y buena onda, por supuesto que sí. Me encanta que le vaya bien, tengo entendido que está ahora en la televisión, así que bacán por ella. Y sí, buena onda”, destacó.

Incluso Fran Maira reveló que tras salir de la casa más famosa del mundo, Cony Capelli tuvo un noble gesto y se mostró “súper amable” con ella.

“Yo no te voy a mentir que en realidad yo no olvido. Yo soy una persona muy rencorosa, y por eso soy muy solitaria porque yo no olvido y ese es un problema que tengo, porque la gente después me pide perdón, no estoy hablando de ella, hablo de mi vida en general, y a mí me cuesta mucho superar eso y volver a lo que teníamos antes, no puedo”, puntualizó.

De todas maneras, insitió que “debo reconocer que ella fue súper amable conmigo después de que salimos del reality y por eso yo dije ‘ella está siendo súper simpática conmigo, así que bacán, yo también, por qué voy a ser mala onda si en realidad nunca pasó nada’”.

“Fueron conflictos de pendeja que están en una casa encerrada nomás, nunca pasó nada, pero eso, más que eso, no”, sentenció Fran Maira