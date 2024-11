“No recuerdo la última vez que caminé”: Ex integrante de Mekano atraviesa complejo cuadro de salud - Chilevisión

El recordado bailarín dedicó un emotivo mensaje de superación a sus seguidores, en donde detalló en extenso lo que ha tenido que vivir en los últimos meses.

El ex integrante de Mekano, Ronny Dance, impactó a sus seguidores en redes sociales al confesar que está atravesando un complejo estado de salud a raíz de una fractura de tobillo.

El bailarín se encuentra viviendo en Estados Unidos hace años junto a su esposa, sin embargo, también reveló que lleva meses sin poder caminar.

Ronny Dance atraviesa complejo estado de salud

"Después de tres meses he pasado a fisioterapia. No recuerdo la última vez que caminé por mi cuenta y mucho menos la última vez que corrí", sentenció el ex Mekano.

En esa misma línea, agregó: "Este ha sido un viaje muy oscuro. Algunos días, realmente no podía ver el final, pero estoy muy feliz de pensar que hay una luz al final del túnel. Hay una pequeña esperanza de normalidad".

El bailarín aseguró que se encuentra ansioso por poder retomar actividades básicas diarias, como pasear con su perrita, caminar al lado de su esposa o poder volver a trabajar e ir al gimnasio.

"Es un proceso largo y sé que aún no estoy ni cerca de lograrlo. Dios mío, gracias por acompañarme siempre y hacerme saber que todo es posible y también lamento y entiendo a todos aquellos que están pasando por momentos más trágicos que este. Sólo envíales luz y calma", declaró Ronny.

Finalmente, el bailarín aconsejó a sus seguidores y los instó a reflexionar sobre la importancia de vivir los procesos personales con mayor enfoque que la meta final propuesta, mostrando fotografías de él en recuperación.

Revisa las publicaciones de Instagram: