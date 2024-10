“Estoy soltero otra vez”: Manu en shock con altas exigencias de Chama para vivir juntos - Chilevisión

La pareja reveló cuáles son los siguientes pasos en su relación tras anunciar que están oficialmente pololeando.

Alexandra "Chama" Méndez y Manuel Napoli fueron parte del panel de Espiando la casa durante la fiesta de este viernes en la casa de Gran Hermano.

Tras anunciar al público de que Filomena y Filomeno están oficialmente pololeando, se reveló que la pareja incluso estaría pensando en instalarse a vivir juntos en Chile, sin embargo, la venezolana tiene sus propias condiciones para dar el siguiente paso.

Las altas exigencias de Chama para vivir con Manu

"No solo están pololeando, sino que además, al parecer, se van a ir a vivir juntos", partió confesando Juan Pablo Queraltó, a lo que Manu agregó explicando que no era muy diferente a cuando estaban en la casa de Gran Hermano.

"Si yo he vivido ya tres meses con ella, obviamente creo que ya estoy bien a gusto, para qué perder tiempo, para qué separarnos", argumentó el italiano, refiriéndose a su estadía juntos en el reality show.

Sin embargo, para Chama esto no es suficiente, ya que, según ella, la forma correcta es vivir juntos tras casarse. "Pero con un anillo, uno se va a vivir con un anillo, al menos", indicó Alexandra entre risas.

No obstante, Manuel, que quedó en shock con el argumento de su pareja, gritó "ah ya, estoy soltero otra vez". Si bien ambos se rieron de la situación, se alcanzó a escuchar de fondo a Napoli diciendo: "¿un anillo?, no, no, no".

Revisa AQUÍ el momento: