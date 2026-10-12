“Estoy con ustedes”: Hija de Zabaleta reaparece tras críticas y asegura que “odia la política”

La joven subió un video ante las críticas que tuvo un video que subió acusando la falta de empatía que habrían tenido algunas personas ante el aluvión de Las Condes.

La hija de Jorge Zabaleta, Milagros, subió un extenso video este fin de semana para referirse a las críticas que recibió tras acusar falta de empatía con los afectados por el aluvión de San Carlos de Apoquindo.

A través de TikTok, la influencer partió advirtiendo que “me dijeron que me quedara callada, pero como yo claramente no me sé quedar callada, voy a hablar sobre mi comentario que hice en Instagram que se viralizó“.

Y es que tras el aluvión, la joven subió un mensaje en el que señaló que “hay gente desaparecida, herida, familias con sus casas inundadas de barro, personas que lo perdieron todo, animales desaparecidos, ¿y aún así hay gente diciendo que no siente empatía, o peor todavía, burlándose? De verdad no entiendo cómo funcionan sus cabezas”.





Milagros responde a críticas

Ante esto, Zabaleta sostuvo que “se está malinterpretando la intención de mi comentario, y mi comentario no tiene ninguna base política. O sea, no tengo ninguna intención de defender a ningún sector ni nivel socioeconómico”.

“De hecho, estoy absolutamente a favor de la gente que está criticando la desigualdad, la desigualdad de acción, la desigualdad de las de los recursos destinados a ayudar a las diferentes comunidades. Estoy a favor, estoy con ustedes “, agregó.

Esto, en alusión a los cuestionamientos al Gobierno por la diferencia en los tiempos de respuesta ante el aluvión en Las Condes y las intensas lluvias en el norte, que dejaron 13 personas fallecidas. Mientras en Las Condes el Estado de Catástrofe se decretó cerca de tres horas después de la emergencia, en el norte la medida fue adoptada cinco días más tarde.





Reforzando su idea, la influencer llamó a no creer que ella apoya un mayor apoyo a Las Condes por sobre otras comunas.

“Se actuó mucho más rápido en Las Condes que como se ha actuado en cualquier tipo de catástrofe que ha pasado en nuestro país. Lo entiendo, lo comparto, qué rabia, qué impotencia“, enfatizó.

Sobre por qué decidió pronunciarse ahora y no frente a otras catástrofes, la hija del actor explicó que en emergencias anteriores había visto amplias muestras de apoyo y solidaridad, algo que, a su juicio, no ocurrió de la misma manera tras lo sucedido en la zona oriente de la capital.

“¿Pero qué pasó ahora? Encuentro que esa solidaridad que tanto nos caracteriza ahora no está, desapareció. O sea, no la veo, la veo en muy poca gente”, aseguró.

Milagros añadió que “yo odio la política” y agregó que “estoy de acuerdo que existe una diferencia y una desigualdad gigante en Chile”.

Revisa aquí el video