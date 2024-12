“Estos días han sido tristes”: Natalia Valdebenito perdió a ser querido y dedicó conmovedor mensaje - Chilevisión

La comediante utilizó sus redes sociales para brindar palabras de apoyo a un querido amigo y acompañarlo en esta pérdida: "Espero haber estado a la altura de tanto dolor".

Recientemente Natalia Valdevenito sufrió la pérdida de un ser querido, por lo que decidió utilizar sus redes sociales para despedirse de quien fue un gran compañero.

"La vida pone a prueba la capacidad de reacción frente a lo extremo. La vida también pone a prueba los compromisos y los afectos. Espero haber estado a la altura de tanto dolor", comentó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La comediante también aprovechó el espacio para entregar palabras de apoyo a su amigo Sebastián González, quién también fue afectado por el fallecimiento.

"Siempre te afirmaré amigo mío. Seré tu protectora como tú lo has sido siempre conmigo. Seré la guardiana de tus penas si me lo permites. Siempre de la mano caminando aunque sea por los pasillos más extraños y fríos o más divertidos y hermosos como los de los escenarios que tanto hemos compartido", relató.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Valdebenito también se sinceró frente a esta pérdida: "Estos días han sido tristes, intensos, con tanto dolor y amor. Hoy Diego no está, pero solo físicamente no está, sabemos que está y estará más presente que nunca".

"Gracias por darme la oportunidad de despedirme de ti. Siempre es hasta pronto, querido Diego. Que la última copa fuera en mi mesa hoy me resulta un tremendo honor", reflexionó.

VER MÁS SOBRE SHOW

Finalmente, la humorista dedicó unas últimas palabras de aliento: "Tal vez tomará tiempo, tal vez muchas cosas cambien, no está mal … ya hemos hablado de esto, pero créeme que yo no me cansaré de inventar chistes, historias, viajes, y estupideces para hacerte feliz".