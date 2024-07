"Manipuladora": Manuel arremete contra Michelle Carvalho por "interferir" en su acercamiento con Chama

El italiano volvió a mostrar su malestar y frustración hacia Michelle Carvalho, a quien acusa de meterle cosas en la cabeza a La Chama, mientras intenta acercarse a ella.

Manuel mantuvo una conversación con su amigo Miguel en la habitación de los hombres en Gran Hermano Chile, donde se le vio muy molesto por la situación y acusa a la brasileña de afirmar que él actuaba y que su acercamiento a la venezolana no era real, sino por interés.

"Michelle me ha vuelto a caer mal, porque es una manipuladora, ahora me he dado cuenta", le dijo Manuel al español.

"Estoy cansado de ser tomado en cuenta como un tonto... Si alguien tiene algún problema con nosotros, tiene que decirnos en la cara", manifestó Napoli.

Luego a la habitación ingresó Iván Cabrera y los europeos le comentaron la situación. El Potro trató de aconsejar a Manuel y le insistió en que mantuviera la calma para que la situación no se le escapara de las manos.

