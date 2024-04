"Es lógico tener miedo": Vanesa Borghi abordó por primera vez su nuevo embarazo

El pasado fin de semana, la modelo y comunicadora Vanesa Borghi emocionó al revelar en redes sociales que se encuentra embarazada de su primer hijo.

Mediante un registro que publicó en Instagram con su pareja Carlos Garcés, con quien lleva dos años de relación, la ex Morandé con Compañía anunció con bombos y platillos la noticia, la cual provocó respuestas de diversas celebridades, como Tonka Tomicic y Soledad Onetto.

"¡Felices! Se agranda la familia", comunicaron ambos enamorados en la plataforma, junto con un video en el que aparecen caminando en una playa.

A su vez, la argentina agradeció el cariño y se refirió a su actual momento profesional. "Me han tirado muy buena onda, así que les mando un beso gigante", expresó. "En el trabajo estoy muy bien. No me puedo quejar de nada. En el amor también, así que, bueno, espero seguir así", concluyó Borghi.