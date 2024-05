De Titanic y El señor de los anillos: Muere actor Bernard Hill a los 79 años - Chilevisión

De Titanic y El señor de los anillos: Muere actor Bernard Hill a los 79 años

Hill interpretó al capitán Edward Smith en el filme sobre la tragedia del transatlántico ganadora del Óscar en 1997 y también al rey Théoden en la trilogía de 'The Lord of the Rings', por su título en inglés.

Publicado por Agencia EFE | Iván Briceño Báez