“Me está dando algo...”: El error de Alex Ortiz que indignó a la chef Fernanda y terminó en reto - Chilevisión

El participante estaba cortando pescado cuando la chef se percató de un insólito error en la competencia de Top Chef VIP.

El comediante Alex Ortiz se llevó un insólito reto en el nuevo capítulo de Top Chef VIP por ocupar mal una tabla para cortar.

El participante debía preparar pescado y no encontró nada mejor que usar una tabla de color blanco, una decisión que indignó a la chef Fernanda Fuentes.

El reto de Alex Ortiz

Mientras el comediante cortaba el pescado, la chef Fernanda se le acercó y quedó impactada al ver que lo estaba haciendo en una tabla de color blanco.

"¡En la tabla blanca el pescado! A mí me está dando algo...", le dijo la chef con decepción. "¿Para qué tiene la tabla azul?", le preguntó molesta.

"¡Oh, me equivoqué! Se me confundió...", reconoció Alex. "Me equivoqué de color", continuó.