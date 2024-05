¿Embarazada a los 50? Yazmín Vásquez llegó a urgencia y se llevó tremenda sorpresa - Chilevisión

La comunicadora que estará en PH pasó una gran susto a poco de cumplir los 50 años y tuvo que recurrir de emergencia a su médico, donde se enteró de una importante noticia.

Yazmín Vásquez será una de las invitadas al capítulo de este viernes de Podemos Hablar, donde compartirá con el abogado Aldo Duque, el periodista Rafael Cavada y la karateca Valentina Toro.

La periodista fue entrevistada por Julio César Rodríguez, con quien compartió una reciente anécdota que vivió luego de llegar de emergencia a la clínica.

“Me llega a dar un poco de vergüenza contarlo, pero seguro que a muchas mujeres de mi edad, le pudo haber pasado”, advirtió antes de relatar su experiencia.

La sorpresa que se llevó Yazmín Vásquez

La comunicadora explicó que hace un tiempo pasó un gran susto y fue a visitar al ginecólogo, nada menos que por que pensó estar embarazada a poco de cumplir 50 años.

“Lo que pasa es que, yo soy casada obviamente y tengo el parque de diversiones abierto, no la fábrica de juguetes, y resulta que tuve un atraso y me empecé a urgir, porque no estoy en edad”, expuso.

Ante esa alerta, Yasmín Vásquez contó fue de urgencia con su ginecólogo de confianza “llego y me siento y le digo 'Juan Luis, me quiero morir', le digo, 'estoy embarazada', y él me queda mirando y me dice 'me estay webiando', entonces le digo 'estoy embarazada'”.

Finalmente, tras la evaluación se dio cuenta que no estaba embarazasa, pero se llevó una nueva sorpresa. “Me dice; ¿Cuántos años tienes? Entonces le digo 49, voy a cumplir 50, 'pasa' me dice, me revisa y me dice 'amiga, usted está entrando al pueblo de la menopausia'. Así que no estaba embarazada, gracias a Dios, pero sí estoy ahí entrando a la menopausia, pero feliz. Feliz de estar menopáusica”, cerró.

Esta y otras anécdotas las podrás ver en su totalidad en el capítulo estreno de Podemos Hablar, este viernes 24 de mayo a partir de las 22:30 horas en Chilevisión.