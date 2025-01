“Estaba sufriendo”: Hermana de Killadamente reveló impactantes datos sobre su causa de muerte - Chilevisión

Entre lágrimas, Katherine Acosta aseguró que no pretende lucrar con la muerte de su hermana y explicó que la salud mental de la influencer tenía directa relación con su estado financiero.

Kathyan y Katherine Acosta, las hermanas de la fallecida influencer Killadamente, alzaron la voz este lunes y explicaron por qué están pidiendo dinero para los gastos fúnebres.

Además, Katherine aseguró que su hermana falleció por la tristeza de no poder ver a sus hijos, Reina y Legend, tras perder la custodia por conducir con ellos en estado de ebriedad.

"Ella no tenía ni un peso"

Aunque el resultado de la autopsia aún no ha sido revelado, Katherine aseguró que Killadamente no tenía dinero por los problemas de salud mental que enfrentaba.

"Paren de decir que ella tenía dinero, ella no tenía ni un peso, sólo la fama ¡Carola no tenía nada! A ella le llegó a ir bien un tiempo, pero señores, Carola no tenía nada porque Carola después que le quitaron sus hijos nunca volvió a ser quien era", expresó Acosta.

Asimismo, reiteró que "el sufrimiento fue el que la mató", y reveló que la influencer no veía a su hija hace dos años, porque el padre no le permitía hacerlo.

Luego de haber pedido $15.000 dólares, equivalente aal rededor de 15 millones de pesos chilenos, Katherine aseguró que la familia no pretende lucrar con su muerte y que ese dinero es para los gastos fúnebres, dado que tanto ella como Kathyan no trabajan para cuidar a sus hijos.

"Ese dinero es para los gastos, ni siquiera da ese dinero, es para los gastos fúnebres de mi hermana, para su funera,l para su caja para darle un adiós como ella se lo merece", sentenció Acosta.

En esa línea, acusó que una de sus primas está recibiendo transferencias bancarias de los seguidores de Killadamente, aun cuando ella no tiene una relación cercana con la familia e hizo un llamado a reportar su cuenta de Instagram.

"Ella se está aprovechando del sufrimiento de nosotros, ella ni siquiera me ha llamado y yo la veo comentando y haciendo cosas que no le incumben, a mí me incumben porque yo soy su hermana mayor", sentenció Katherine.

Finalmente, entre lágrimas, Acosta concluyó: "Respeten por favor, mi hermana estaba sufriendo demasiado ¡Ella estaba sufriendo! ¡Yo no quiero dinero de esto, yo no quiero un peso!".

Revisa la publicación de TikTok: