¡Él la siguió hasta México! Carolina Soto detalló su romántica historia de amor con su marido - Chilevisión

La cantante contó detalles de cómo inició el romance con su Antonio Vásquez, a quién conoció gracias a una de sus amigas de infancia en medio de un concierto.

Carolina Soto será una de las protagonistas del nuevo capítulo de La Divina Comida, donde compartirá con el veterinario y fundador de Buin Zoo, Ignacio Idalsoaga; la senadora, Paulina Vodanovic y el cantante Leo Méndez.

La artista abrió su corazón y contó detalles de su historia de amor con Antonio Vásquez, con quien celebró su matrimonio en 2022 en una íntima ceremonia en Valle del Elqui.

VER MÁS SOBRE

LA DIVINA COMIDA

Según contó, todo inició gracias a su mejor amiga, quien hizo el nexo con el hombre justo cuando ella estaba radicada en México y él la siguió por amor.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Mi mejor amiga Katy era compañera de curso de él, yo lo sabía. Venía de una ruptura amorosa bien importante y vine a dar un concierto a Chile. Mi amiga, también canta conmigo, ella me hace los coros, invitó al Toño al concierto, y Toño fue al concierto”, comentó.

La historia de amor de Carolina Soto

Tras su primer encuentro, la cantante decidió invitarlo a la celebración con su equipo y ahí comenzaron a acercarse, aunque él le aseguró que no conocía de su paso por Rojo Fama contra Fama.

“Nos conocimos, fuimos a un bar todo mi equipo y fue él, mi amiga así como 'invita al Toño', ya, fue el Toño”, contó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La conexión fue tan rápida que incluso a los días después él la fue dejar al aeropuerto para su despedida, ocasión en la que ella tomó el valor para pedirle que formalicen el romance y pedirle pololeo.

“Me dijo 'ya' y me fui po’. Y diez días después el hombre llega a México a verme. Me dijo '¿qué haces mañana o qué haces el lunes?', yo estaba en una comedia musical en México, tengo ensayo, y me dijo: 'ah, ya', y después me mando un mensaje y era el boleto de embarque, 'llego el lunes', y yo este hombre vale la pena, y ahí partió la historia", contó.