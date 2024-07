El día que JC Rodríguez le “salvó la vida” a Carlyn Romero: “Uno de los momentos más aterradores” - Chilevisión

La influencer fue confirmada para Gran Hermano Chile durante el matinal Contigo en la Mañana, espacio en el que los animadores recordaron cuando Julio César Rodríguez le "salvó la vida" al ahogarse con una uva.

Carlyn Romero es una de las nuevas participantes de la segunda temporada de Gran Hermano Chile y se suma a los jugadores que ingresarán a la casa este viernes 12 de julio.

La influencer fue confirmada durante el matinal Contigo en la mañana, espacio en el que los animadores recordaron cuando JC Rodríguez le "salvó la vida".

Cuando JC le "salvó la vida" a Carlyn Romero

Corría diciembre de 2021 y un video que se viralizó en las redes sociales mostraba al animador de Chilevisión realizando la maniobra de Heimlich a la influencer, quien se ahogó con una uva.

Todo ocurrió durante un evento en el hotel Hyatt. En el cóctel, la joven alertó a los presentes que se había ahogado, pero en ese momento nadie le creyó.

"Fue porque me puse a reír mientras tragaba. Desde eso no pude respirar, no podía hablar y empiezo a hacer gestos para avisar lo que me estaba pasando. Me estaba ahogando y me empecé a desesperar”, contó en ese entonces a LUN.

Por su parte, Rodríguez indicó que “cuando le vi la cara, ella tenía los ojos rojos, así es que la agarré y tuve que actuar”.

"Le hice la maniobra una, dos, tres veces y paff, salió la uva. Las dos primeras las hice súper fuerte y la tercera vez con más técnica… ahí ella me tomó la mano y pudo hablar, me dijo gracias”, recordó el animador.

"Él me decía al oído respira, intenta respirar. Y me hace tres veces este apretón en la guata, súper duro… por suerte pude botar esta uva. Después respiré y fue un alivio. Pero ese fue uno de los momentos más aterradores que he vivido. Él me salvó”, aseguró Romero.