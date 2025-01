El desgarrador mensaje de Jocelyn Medina tras muerte de su pareja: “Un mundo que no entiende” - Chilevisión

La joven envió unas palabras de amor hacia su pareja, con quien se casaría en estos días.

La ex chica Yingo, Jocelyn Medina, compartió en sus redes sociales un crudo mensaje sobre lo difícil que ha sido para ella las últimas semanas, desde que falleció su pareja, Michael Grez.

Recordemos que a mediados de diciembre, la joven anunció la trágica noticia de la muerte de su novio, a solo un mes de la fecha en que tenían planeado casarse.

El crudo mensaje de Jocelyn Medina tras la muerte de su pareja

"Solo Dios sabe todo el dolor que me ha tocado vivir todo este tiempo. La vida es tan ingrata con gente que solo da lo mejor. El amor y toda la historia queda en nada cuando todo acaba...", partió escribiendo Jocelyn en su cuenta de Instagram.

En este sentido, agregó: "El universo sabe la locura que estoy viviendo y la tranquilidad de mi conciencia de haber sido siempre buena persona y dar todo de mí para los demás".

En medio de la fecha en que la pareja se casaría, la ex Yingo indicó: "En este día te recuerdo con amor, con mucho dolor y con la esperanza que tu alma me protege, porque sabe todo lo que te entregué hasta el último momento y después de tu partida, pero estoy en un mundo que no entiende de sentimientos y emociones, que es individual".

A modo de cierre, la empresaria expresó: "Cada uno sabe la locura que está viviendo y lo doloroso que es todo. Desde mi privacidad te recuerdo y vivo en silencio todo lo que fue, ha sido y serás para mí".

