Revelan telefonazo de Kaminski para iniciar carrera política: “No tenía ni siquiera...” - Chilevisión

La parlamentaria del Partido Comunista reveló las intenciones que habría tenido el animador para incursionar en la política, sin embargo, aseguró que fue una idea que no prosperó.

El nombre de Francisco Kaminski ha estado en boga dentro de la farándula chilena tras las acusaciones de infidelidad contra Carla Jara. Pero ahora además revelaron que previo a esto, el animador habría querido cambiar de rubro profesional.

Fue la diputada Marisela Santibáñez (PC) quien dejó en evidencia al comunicador, asegurando que tiempo atrás la contactó para manifestarle su deseo de iniciar una carrera política.

¿Qué dijo Marisela Santibáñez sobre Kaminski?

En conversación con el programa Ingobernables de radio La Metro, la parlamentaria reveló que "Kaminski una vez me llamó para decirme que quería ser candidato".

"Me escribió por redes sociales, incluso, porque no tenía mi teléfono. Quería hacerte unas consultas, mira, me está interesando esto", explicó.

Sin embargo, al ser consultada respecto de qué tendencia política le había manifestado Kaminksi, sostuvo que éste no lo tenía claro.

"Yo le digo, primero, ¿Cuál es tu tendencia? No tenía ni siquiera una tendencia clara (...) era como, claro, quiero serlo", continuó la diputada.

"Es que no tenía ni siquiera... No tenía claro. Esas eran las dudas que tenía conmigo”, añadió.

Considerando todas las variables, la parlamentaria confesó que terminó por "cortarlo" y no considerar sus intenciones.