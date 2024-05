Karol Lucero negó respaldo a Francisco Kaminski: “Respeto mucho a Carla Jara” - Chilevisión

El animador salió a defenderse de las críticas sobre una supuesta defensa que habría hecho al locutor radial. Además, el exanimador afirmó que tiene mucho cariño y admiración por la ex Mekano.

Siguen las repercusiones mediáticas por el quiebre entre Francisco Kaminski y Carla Jara. Luego que Karol Lucero entregara su opinión de la ruptura matrimonial, y que le costó varias críticas, ahora el influencer negó haber apoyado al animador.

En su canal Like Media, el empresario volvió a referirse al caso, indicando que se le malinterpretó sus dichos y que nunca estuvo del lado del locutor radial, asegurando que tiene el mayor respeto por la ex Mekano.

En esta ocasión, la personalidad matizó sus comentarios y afirmó que la discusión se está llevando al ámbito moral, algo que molesta al exanimador de matinal.

Karol Lucero descartó apoyar a Francisco Kaminski

Después que el ex Yingo dijera en la edición anterior del programa "¿por qué Kaminski no podía equivocarse?" y "¿es el que inventó la infidelidad?", ahora hizo un llamado a no quedarse con los titulares de la prensa.

"¡Veo el video y no lo defiendo! Primero porque no me meto en lo que no me importa. Segundo, porque opiné respecto a un tema que hoy en día está en boca de todos y lo que critico es lo que hay detrás", comenzó su descargo Karol Lucero.

"La gente se siente con el derecho a juzgar y a condenar actos de cualquier otra persona. Se creen personas astutas dentro de las redes sociales y caen una vez más en lo que llamamos el falso titular", agregó.

En una reflexión más profunda, Karol Lucero apunto hacia las funas y los ataques directos hacia personas por motivos de su vida personal, rechazándolo enérgicamente.

"(Francisco) es una persona que le hizo daño a otro, que es evidente porque fue una relación que fue quebrada por un acto que fue expuesto por ellos, pero acá es cuando uno dice: hay una familia y una persona que está sufriendo", indicó.

Finalmente, Lucero aseguró "a Francisco ni le prestaría ropa, ni diría que lo defiendo porque respeto mucho a Carla Jara. Sé que lo debe estar pasando muy mal, entonces jamás lo defendería".

