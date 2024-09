“Fue escandalosa y agresiva”: Diego Bazáes apuntó dardos contra Chama por repechaje de Gran Hermano - Chilevisión

El ex jugador del reality reflexionó en torno a la decisión de la venezolana de retornar a la casa más famosa del mundo y aseguró que no la entiende. "Si estaba tan disconforme, ¿por qué volvería?", preguntó.

Diana Bolocco anunció este miércoles que Alexandra Méndez, mejor conocida como Chama, fue la ganadora del primer repechaje y tendrá la oportunidad de reingresar a Gran Hermano Chile.

La venezolana recibió la noticia al mismo tiempo que los televidentes y celebró eufórica en sus redes sociales: "Con mucha gratitud y con mucho esfuerzo estaré de nuevo en la casa por ustedes y para ustedes", expresó en sus historias.

Sin embargo, la noticia no fue del todo positiva para algunos, en concreto para Diego Bazáes, su ex compañero de encierro. Esto, debido a que aseguró que no entiende su decisión de retornar al programa.

"No tengo nada en contra de las personas que renuncian y después quieren repechaje", comenzó explicando en Fotech. "(Pero) encuentro que (Chama) fue demasiado escandalosa, agresiva, y muchas cosas".

En esa línea, especuló que "quizás estaba muy mal con el formato del programa o lo que sea", añadiendo que "ahora vuelve al repechaje, entonces no la entiendo, si estaba tan disconforme, por qué volvería".

Aún así, expresó que ve con buenos ojos que otros jugadores regresen al reality. "No está mal porque todos merecen una segunda oportunidad. (...) Adentro se ve todo demasiado aumentado, sobre todo la experiencia y las emociones, tienes todas las de volver", reflexionó.