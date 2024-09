Estos fueron los verdaderos motivos de Linda Marcovich para renunciar a Gran Hermano Chile - Chilevisión

La gitana e influencer había estado varios días con la idea en mente de abandonar la casa más famosa del mundo. Finalmente, fue este jueves cuando concretó su decisión.

La tarde de este jueves, Linda Marcovich concretó su salida de la casa más famosa del mundo al renunciar a la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

La querida influencer alcanzó a estar dos meses exactos en el encierro y su salida se suma a las de Sebastián Ramírez, Íñigo López, Iván Cabrera y Chama, quienes también optaron por dicha decisión.

Aunque todos los detalles se conocerán con Diana Bolocco en el programa de esta noche, la ahora ex jugadora había estado los últimos días conversando con algunos de sus compañeros sobre la idea de retornar a Chile.

¿Por qué renunció Linda Marcovich A Gran Hermano?

En concreto, fue este miércoles cuando se dio a conocer una conversación entre la gitana y Yuhui, a quien le confesó que pensaba en abandonar el inmueble porque extrañaba a su familia.

"Me quiero ir. Me voy a ir. ¿No digai nada, ya?", dijo a su compañero, quien de inmediato expresó su preocupación y le manifestó su apoyo, sea cual sea su determinación.

"No quiero que me vean llorar. Ya me aburrí, no quiero hablar con nadie. Ya no aguanto, de verdad", dijo también Marcovich en dicha oportunidad.