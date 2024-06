Diana Bolocco se emocionó en Got Talent Chile al recordar íntima anécdota con Cecilia Bolocco - Chilevisión

La jurado del programa de Chilevisión reveló un especial recuerdo con su hermana Cecilia tras la presentación del coro El Cantar de Las Condes.

Diana Bolocco vivió un emotivo momento en el reciente capítulo de Got Talent Chile, donde recordó un especial momento de la infancia junto a su hermana Cecilia.

Todo ocurrió después la presentación de El Cantar de Las Condes en los cuartos de final del estelar de Chilevisión.

El coro integrado por adultas mayores interpretó el clásico Somewhere Over The Rainbow, lo que evocó una tierna anécdota familiar en Bolocco.

Diana Bolocco recordó momento con su hermana Cecilia

Al momento de su evaluación, la animadora de Gran Hermano Chile sinceró de inmediato: "con esta canción no soy objetiva, porque me trae muy lindos recuerdos".

"Me la cantaba mi hermana para hacerme dormir cuando yo era chiquitita. Somewhere Over The Rainbow, del Mago de Oz", dijo la comunicadora.

Tras esto, Julián Elfenbein, animador del espacio de talentos, preguntó: “¿La Cecilia o la Vero?”, a lo que Diana precisó que fue la ex Miss Universo.

“Yo entré en la canción con ustedes, con sus velas, sus voces hermosas e interpretación”, indicó la periodista.

“Me encanta que haya existido una parte solista tal como se lo pedimos en la audición. Sin duda, tienen mucha calidad, las quiero felicitar y me saco el sombrero frente a ustedes, muchas gracias por estar aquí”, concluyó.

Cabe mencionar que, pese a los elogios del jurado, El Cantar de Las Condes no logró seguir en la competencia de Got Talent Chile.