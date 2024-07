De Miss Chile a profesora universitaria: El sorprendente presente de recordada ex chica reality - Chilevisión

Verónica Roberts cambió las pasarelas y hace casi diez años se tituló de kinesióloga. Ahora imparte tres cursos en tres carreras distintas en la Universidad del Alba. "Estoy súper contenta", expresó.

Recordada por su paso por certámenes de belleza y programas de televisión, Verónica Roberts reapareció y sorprendió al entregar detalles de su nueva vida como profesora en la Universidad del Alba.

Con 41 años de edad, la ex Miss Chile 2024 se tituló hace casi diez de kinesiologa, y ahora imparte clases en esa carrera, fonoudiología y tecnología médica las clases de Primeros auxilios, Salud pública y Técnicas kinésicas de tratamiento en neurología adultos.

"A pesar de que me encanta la docencia, más chica no me veía siendo docente, la vida me fue llevando a eso y estoy súper contenta", expresó en conversación con Las Últimas Noticias.

Nora Roberts ahora es profesora universitaria

Asimismo, la ex integrante de "La Granja VIP", respecto a su relación con los estudiantes, aseguró que "trata de ser cercana", aunque tiene presente que "no soy su amiga, soy profesora".

"Entiendo que estudiar una carrera universitaria es complejo, hay mucho esfuerzo de los alumnos, sobre todo con sus familias. Por eso creo que hay que apoyarlos", señaló.

"Lo más difícil para mí es cuando veo a a alumnos que lo están pasando mal, no solo con los ramos, sino con sus problemas. Cuando noto que no rinden por cosas anexas, por asuntos personales o familiares. A veces yo los veo como mis pollos, entonces sufro al verlos así", añadió.

Roberts y su paso por la TV: "Guardo muy lindos recuerdos de esa época"

Sobre su paso por la televisión, Roberts afirmó que "guarda muy lindos recuerdos de esa época". "La pasé bien, me entretuve, me pagué mi carrera gracias a esos trabajos en eventos, como promotora, anfitriona, como modelo", recordó.

"Pero yo siempre tuve en mi norte estudiar una carrera cuando estuve ahí. De hecho, yo estaba estudiando kinesiología cuando estuve en el reality, siempre estuvo entre mis objetivos", concluyó.