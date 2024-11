“Actos de matonaje”: María José Quiroz sale al paso de su exclusión en Teletón apuntando a dos ex compañeros - Chilevisión

La comediante rompió el silencio y afirmó que fue amiga de Toto Acuña por 10 años antes de que él "perdiera la razón", y aseguró que lo sucedido hoy es penado por la Ley Karin.

Un gran recibimiento y acogida por parte del público tuvo el regreso de El Muro liderado por Kike Morandé en la reciente Teletón.

Sin embargo, también fue tema la marginación de emblemáticos actores y actrices, como María José Quiroz y Kurt Carrera, entre otros.

"Beto (Espinoza) me llama y me dice 'Kurt, vamos a hacer El Muro, no sé si quieres ir'. Yo le dije 'Vamos, maravilloso, ¿cómo no estaría?'. Y me indica que María José Quiroz no podrá estar por un roce, una mala onda que todos saben, con Toto Acuña y Belén Mora", afirmó el comediante.

Debido a esto, Carrera se bajó de la presentación. "Considero injusto que no vaya alguien debido a que no le cae bien a otros, cuando además, María José es muy talentosa", aseguró.

María José Quiroz lamenta la "mala onda" de ex compañeros

María José Quiroz rompió el silencio y conversó con el programa Que te digo de Zona Latina, donde partió declarando que fue amiga de Toto por 10 años antes de que él "perdiera la razón", y aseguró que lo sucedido hoy es penado por la Ley Karin.

"No puedo creer que después de tantos años -de que pasó algo donde yo no tuve nada que ver, pero viví muchos abusos y malos tratos- aún se lleven a cabo estos actos de matonaje y que personas lo sigan avalando", añadió Quiroz.

"Da pena que un conflicto que no tiene que ver conmigo, esto estaba en la cabeza de una persona, rebote tantos años, que siga tanta rabia y odio, y queden personas fuera, no sólo yo", agregó.

Por último, Quiroz lamentó que esto se diera en la Teletón, que es una cruzada donde prevalece la unión y el amor, y no la "mala onda" o la exclusión.