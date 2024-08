“Tenemos cuentas pendientes”: Fran García-Huidobro repasó a Michelle y otros 5 jugadores de GH - Chilevisión

En su regreso como panelista de Gran Hermano Chile, Francisca analizó el desempeño de los competidores del reality y reconoció que "pese a que a mí no me gusta, Michelle Carvalho es la protagonista".

El último capítulo de Gran Hermano Chile tuvo varias sorpresas que estremecieron a los seguidores de la casa más famosa del planeta. Entre ellas, estuvo el regreso del panel compuesto por Fran García-Huidobro, Michael Roldán, Nicolás Quesille y Cony Capelli.

Fue así como Francisca, denominada como la "Dama de Hierro" de la farándula chilena, hizo un repaso de algunos jugadores del reality, dando su apreciación respecto del desempeño que han mostrado.

Michelle Carvalho

Al ser consultada sobre quién cree que es la protagonista del reality, Fran rápidamente respondió que "a mí no me gusta, pero la protagonista del reality es Michelle Carvalho".

"Tengo algunas cuentas pendientes con ella, pero no las voy a contar acá, las voy a guardar para otro show porque además ella no está aquí para defenderse", lanzó de sorpresa.

"Ella es la que mueve los hilos del reality", reconoció.

Iván Cabrera

Por otro lado, Fran también habló sobre Iván Cabrera, cuestionando este perfil que ha mostrado como "padre de familia" y sin protagonizar ningún escándalo, recordando su polémica faceta en programas juveniles de antaño.

"Él era un tipo que daba mucho contenido y con carácter", reflexionó la panelista.

Camila Andrade

Su análisis fue dirigido además hacia Camila Andrade, reconociendo que ha mantenido un "bajo perfil".

"No sé por qué me tinca que Carla Jara no opina lo mismo... pero así como piolita piolita (no es)", ironizó luego.

"Por lo que yo la conozco, Camila es una chica bastante piola. Me hace más sentido lo que veo en el reality que lo que se habló de ella en el escándalo del verdadero tridente", complementó Fran, aludiendo a la supuesta infidelidad de Kaminski.

Manuel Napoli y Chama

Finalmente, la panelista también tuvo palabras para Manuel, a quien aseguró que "le entiendo muy poco" debido a su acento italiano.

Pero salió en su defensa respecto de los conflictos que ha tenido con algunas personas de la casa, argumentando que "dentro de un encierro todo se perturba un poco y se mal interpreta de alguna manera".

Es más, aludió a la última pelea que tuvo con Chama, cuando ella lo acusó de "violento" por hacerla callar.

En su visión, Fran aclaró que fue Chama quien primero hizo callar a Manu. "No nos pongamos más papistas que el papa... de que 'ah, no me puedes hacer callar a mí porque soy mujer, pero sí te puedo hacer callar a ti porque eres hombre'", sostuvo.

"Ella es también bien drama queen y él también es drama king", cerró.