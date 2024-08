"Cuatro años en coma": Matías Oviedo y el fatal accidente familiar que lo marcó de por vida

El actor y también músico hizo una profunda reflexión tras rememorar el trágico suceso que hasta el día de hoy es tema para él. "Esos sueños que él tenía se quedaron ahí, fue muy terrible todo", manifestó.

El actor Matías Oviedo recordó uno de los momentos más duros que le ha tocado vivir a sus 44 años: la trágica muerte de su padre.

Fue en el programa Al Piano con Lucho de TV+, conducido por Luis Jara, en el que, entre otros temas, se refirió a sus padres y la trágica y dolorosa muerte de su progenitor.

Primero Oviedo recordó una linda etapa, cuando entró a la universidad y fue respaldado por sus padres. "Me apoyaron heavy cuando entré a estudiar música y estudiar teatro, me apoyaron, me iban a ver, necesitaba comprarme un instrumento, me prestaban plata", señaló.

VER MÁS SOBRE SHOW

Matías Oviedo abordó sufrimiento por trágica muerte de su padre

Matías Oviedo le confesó a Luis Jara que su padre falleció hace algunos años y aún es un tema sensible para él, ya que a su padre le gustaban los caballos y sufrió un accidente que lo tuvo cuatro años en coma.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"A los 64 años tuvo el accidente y falleció a los 68... Me da mucha pena por él, porque era un tipo muy trabajador. No éramos una familia de plata y él había juntado sus lucas para su jubilación y le gustaban los caballos y se había comprado una parcelita. Esos sueños que él tenía se quedaron ahí, fue muy terrible todo", manifestó.

El actor señaló también que lamenta que su padre no haya podido conocer a todos sus nietos. "La vida es muy azarosa, es un azar", cerró.