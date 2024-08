Cristián Sánchez vivió particular percance con sus hijos en pleno temporal: “Aquí el papá que...” - Chilevisión

El animador de televisión sacó risas entre sus seguidores tras informar el error familiar que sufrió durante la mañana de este viernes. "A quién no le ha pasado", reaccionaron.

Cristián Sánchez sacó risas en redes sociales tras contar el percance que sufrió en medio del sistema frontal en la Región Metropolitana.

A través de su cuenta de Instagram, el animador de televisión compartió una foto en compañía de sus hijos Facundo y Gracia, fruto de su relación con Diana Bolocco.

El percance de Cristián Sánchez durante sistema frontal

"Aquí el papá que nunca supo que se habían suspendido las clases", escribió Sánchez en la publicación.

La imagen muestra al comunicador al interior de su vehículo, junto a los niños vestidos con el uniforme del colegio.

El posteo generó una ola de reacciones de los seguidores de Sánchez, quienes dejaron comentarios como "no eres el único", "me pasó lo mismo", "a quién no le ha pasado" y "también podría haber sido yo", entre otros.

Cabe mencionar que, cerca de las 6 de la mañana, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases en establecimientos de la Región Metropolitana.

Revisa la publicación acá: