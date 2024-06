Cata Vallejos increpó a seguidor que la tildó de “patas negras” por su relación con Pablo Galdames - Chilevisión

"Ya estoy aburrida, un poco podrida con este tipo de comentarios", aseguró Vallejos, quien además hizo un llamado a detener los rumores en redes sociales.

Tras los cuestionamientos al confirmar su relación con Pablo Galdames, este sábado Catalina Vallejos increpó a un seguidor que la tildó de "patas negras".

El cuestionamiento del internauta se debe a los rumores que marcaron el inicio de su romance con el futbolista, puesto que los seguidores aseguraron, en aquel entonces, que Vallejos había sido la responsable del término entre Galdames y Vesta Lugg, sin tener pruebas concretas.

Cata Vallejos responde a seguidor que la tildó de "patas negras"

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un seguidor le escribió a Vallejos: "Me agradaba tu contenido, pero no empatizo con las mujeres que se dedican a ser patas negras".

Catalina no dejó pasar la situación y aseguró: "Voy a responder esta pregunta, y está mi amiga que me conoce hace muchos años. Amiga: ¿Soy patas negras?, ¿lo he sido? Ya muchas veces me han hecho este comentario".

Al respecto, la mujer negó la situación y aseguró que Vallejos no podría ser parte de su grupo de amigas si no compartiera los mismos valores y códigos sociales que todas ellas: "Dejen de seguir rumores y escuchar estos comentarios", sentenció.

En esa misma línea, Vallejos complementó: "Ya estoy aburrida, un poco podrida con este tipo de comentarios".

Finalmente, la influencer sentenció: "No me considero una mujer que se mete en relaciones, jamás lo he hecho, no va conmigo. Quiero que lo sepan y les quería aclarar eso, para que no hablen tonteras, por favor".

Revisa la historia de Instagram: