Cata Pulido toma drástica decisión tras dichos de Juan Pablo Sáez sobre supuesta “pálida” que la sacó de obra

La actriz anunció una demanda en contra de Sáez tras conocer sus dichos sobre su salida de una obra teatral y una supuesta “pálida por exceso de algo”.

Cata Pulido reaccionó a los dichos de Juan Pablo Sáez, quien se refirió a las acusaciones de la actriz por el supuesto no pago de una función de una obra en la que trabajaron juntos.

Tras conocer la versión del artista, la exparticipante de Fiebre de Canto anunció que tomará acciones legales en su contra. “Lo voy a demandar” , aseguró a CHV Noticias.

¿Qué dijo Juan Pablo Sáez sobre Cata Pulido?

En conversación con BioBio, Sáez entregó su versión sobre la salida de la actriz de la obra y afirmó que esta habría ocurrido luego de un viaje a la nieve, donde habría consumido alguna sustancia.

“Tuvo la mala idea de un fin de semana ir a la nieve, porque a ella le encanta la nieve y, según ella misma testifica, se le vino una pálida por exceso de algo que tomó o fumó y no pudo bajar “, mencionó.





El actor sostuvo que la situación habría generado consecuencias: “Teníamos el teatro repleto, vendido sábado y domingo, el elenco pidió que la sacaran y el directorio estuvo de acuerdo. Al separarla, ocurre que lo que se te tiene que pagar va con multa. Ella vez que puede, dice que no le pagamos una plata, pero lo real es que ella perjudicó al teatro en varios millones de pesos”.

Las declaraciones de Sáez se produjeron luego de que Pulido respondiera públicamente a las acusaciones por el supuesto incumplimiento de pago, aludiendo a una deuda que, según ella, el artista mantendría pendiente desde hace años.

“¿Será porque me debe plata? Nos debe la última función de Hamelin del año 2007 de España” , había señalado la actriz en el programa Sígueme.

Finalmente, Sáez cuestionó que Pulido volviera a mencionar ese episodio: “Me parece de muy mal gusto sacar a relucir esa historia 20 años después. Si fuera cierto, podría ir a la Inspección del Trabajo”.

“Tengo todos los papeles que acreditan lo que cuento, y si ella persevera, nos queda ir a tribunales y demandarla por injurias y calumnias graves con publicidad, que es lo que ella hace en su canal de televisión”, concluyó.