Carla Jara sorprendió con romántica confesión tras meses de relación con Diego Urrutia - Chilevisión

La ex Mekano viajó con el comediante Diego Urrutia a San Pedro de Atacama durante Fiestas Patrias. En medio de esto, subió un romántico video junto a su pareja.

Carla Jara y Diego Urrutia aprovecharon el feriado largo por Fiestas Patrias y realizaron un romántico viaje a San Pedro de Atacama.

En medio de este paseo, Jara publicó una sincera confesión tras meses de relación con el comediante chileno.

La romántica confesión de Carla Jara

A través de su cuenta de TikTok, la ex Mekano compartió un video en compañía de Urrutia doblando la canción "Cuando te vi" de María Becerra, Trueno y Big One.

"Cuando te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar", dice parte de la letra. Sin embargo, Carla confesó en la descripción: "y me enamoré pu".

En el registro, la actriz recibió varios besos del humorista y agregó la frase "cuando conoces al que te hace reír".

La publicación ya acumula cerca de 70 mil "me gustas" y casi un millón de reproducciones en menos de 24 horas.

Mira el video acá: