“Mi flaquito”: Carla Jara recibe cientos de mensajes de apoyo tras pérdida - Chilevisión

A través de sus redes sociales, la actriz comentó que uno de sus perros falleció de forma totalmente inesperada.

Carla Jara anunció a través de sus redes sociales que se encuentra de luto al perder a un importante integrante de su familia: su perrito chihuahua llamado Alf.

Ante esto, cientos de personas salieron a brindarle apoyo a la actriz, quien aprovechó de despedir a su mascota con un tierno post en Instagram.

La sentida despedida de Carla Jara a su perrito Alf

"Aún no creo que ya no estarás más conmigo, mi Alf... Hace 3 días estabas increíble y ya no estás en este plano (...) Espero que estés bien mi flaquito lindo, te extrañaré mucho perrito más pequeño del mundo, ahora nadie saltará para que lo tome en brazo, te amo por siempre", escribió la tarde del sábado.

Sobre la misma, Jara mostró una serie de videos y fotografías del perrito, con quien compartió desde que este era un bebé y a lo largo de 13 años.

Ante esta trágica noticia, más de 400 personas le dejaron mensajes de apoyo en los comentarios del post, entre ellos Bruno Zaretti: "Ojalá fueran eternos. Son lo mejor de este mundo", le escribió el bailarín de Axe Bahía.

Asimismo, seguidores de Carla también compartieron su pena y experiencias propias de lo que es perder a una mascota. "Wooo lloré, me emocionaron tus palabras, nosotros tenemos 4 chihuahuas y es difícil, muy difícil que algún día partirán", comentaron.