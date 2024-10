“Después de 13 años...”: Carla Jara lamentó la partida de importante miembro de su familia - Chilevisión

La actriz no está atravesando un buen momento personal y reveló que su mascota, Alf, con quien compartió más de 10 años de su vida, falleció durante las últimas horas.

Carla Jara reportó que está pasando un triste momento en su vida personal. Uno de los miembros más importante de su familia, su perrito Alf, falleció hace pocas horas.

La actriz informó en sus redes sociales que su mascota, un perrito con el que pasó los últimos 13 años de su vida, lamentablemente no está más con ella debido a un problema que no especificó la personalidad.

En su cuenta de Instagram, Jara le dejó una sentida despedida y lamentó no poder estar más con su regalón, aseverando que no será fácil seguir adelante sin emocionarse por su partida.

Carla Jara y la despedida de Alf

En su red social, la actriz comenzó lamentando la noticia, indicando que "aún no creo que ya no estarás conmigo, Alf. Hace tres días estabas increíble y ya no estás en este plano".

Luego, Carla Jara le dedicó unas sentidas palabras en su último adiós, agradeciendo el tiempo en que vivieron juntos como familia.

"Espero que estés bien mi flaquito lindo. Te extrañaré mucho, perrito más pequeño del mundo. Ahora nadie solatará para que lo tome en brazo. Te amo por siempre", agregó.

Finalmente, la actriz agregó en sus últimas palabras que "es difícil no llorar por ti después de 13 años juntos. Descansa mi pequeño. Mándame amor desde el cielo de los perritos".