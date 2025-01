Brad Pitt indignado por estafa con su nombre: Mujer perdió 850 mil dólares - Chilevisión

Brad Pitt se refirió al caso de la mujer francesa que perdió más de 850 mil dólares al ser estafada por alguien que se hacía pasar por él.

"Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre fans y famosos", señaló el actor.

Brad Pitt indignado por estafa con su nombre

Además, hizo un llamado a "no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales".



El presunto estafador, habría conseguido el dinero de la mujer tras convencerla de que tenía que operarse "para curarse de un cáncer en los riñones y que no tenía acceso a sus cuentas bancaria", esto, producto de un complicado divorcio con Angelina Jolie.

La víctima, actualmente, sufre una grave depresión y está temporalmente alojada en casa de una amiga, tras perder casi todo su patrimonio debido a la estafa.