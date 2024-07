Ariel Osses atraviesa complejo momento de salud tras someterse a un bypass gástrico: “Tenía unas...” - Chilevisión

El ex integrante de Yingo explicó todos los detalles y le envió un potente mensaje a sus seguidores, alentándolos a seguir al pie de la letra las instrucciones que entregan los médicos.

El ex integrante de Yingo, Ariel Osses, reveló a sus seguidores que se encuentra atravesando graves complicaciones de salud debido al mal cuidado de su post operatorio con el bypass gástrico al que se sometió a mediados de 2023.

El influencer logró bajar 70 kilos con la intervención médica, sin embargo no siguió las instrucciones de su médico tratante como era debido y relató la lucha que lleva al respecto.

Ariel Osses atraviesa complejo momento de salud

A través de su cuenta de TikTok, Osses señaló: "Hace un tiempo les comenté que tenía una dolencia bajo la costilla izquierda, la cual venía arrastrando hace mucho tiempo".

En esa misma línea, agregó: "Fui al doctor, el cual arrojó que tenía unas úlceras producto de mi irresponsabilidad, porque comencé a beber antes de tiempo".

Además, Ariel confesó que tenía prohibido consumir condimentos o alimentos fuertes en exceso, como la cebolla o el pimentón y tampoco siguió dicha instrucción: "Me tomé unos tragos, comencé a comer comida que no debía porque era muy pronto, llevaba muy poco de operado".

Respecto de la gravedad de su condición de salud, el influencer explicó que "ahora comencé con un tratamiento, el cual dura 3 meses aproximadamente, con muchos remedios y una dieta estricta", ayudando a sanar las úlceras.

Finalmente, Osses aprovechó la instancia para incentivar a sus seguidores: "Me he sentido mucho mejor, no tengo la dolencia que tenía antes (…) espero que salga todo bien. Y si se operan, no sean tontos como yo. Cuídense, porque si hay una persona que le ha pasado todo, ese soy yo".

