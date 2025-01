Angélica Castro compartió foto con Damián Bodenhöfer y avivó rumores de romance - Chilevisión

Luego de que en Primer Plano se dieran a conocer fotos de ambos en un restaurante de Puerto Aysén, Angélica Castro publicó una historia de Instagram donde aparece un grupo de personas, incluido Bodenhöfer.

El domingo pasado en Primer Plano, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló un supuesto nuevo romance en la farándula nacional.

En el programa se mostraron imágenes de una escapada romántica al sur del país, donde los protagonistas son Angélica Castro y el actor Damián Bodenhöfer, quienes fueron captados en un restaurant de Puerto Aysén.

VER MÁS SOBRE SHOW

"Estuvieron solos, según me comenta la gente que estaba ahí. Ese era un restaurante buffet, pero ellos prefirieron pedir a la carta para no pasearse en el lugar", dijo en el programa Gutiérrez, donde además agregó que a la pareja se le vio muy juntos.

Angélica Castro compartió foto junto a Damián Bodenhöfer

Tras esta información ninguno de los dos involucrados se ha manifestando sobre la supuesta relación. Incluso, Bastián Bodenhöfer, padre del actor, afirmó desconocer el tema.

"Me acabo de enterar. No he hablado con él. Lo único que sé es que lo invitaron a hacer un viaje donde hay todo un grupo de personas... Que los tomen juntos en una misma imagen no significa nada", afirmó en conversación con Página 7.

Tras esto, Angélica Castro publicó una historia de Instagram donde aparece un grupo de personas, incluido Bodenhöfer. "Infinitas gracias a la mejor tripulación del planeta. Son lo máximo", señaló.