Américo reveló gesto de Leo Dan que cambió su carrera para siempre: “Predijo lo que me sucedería” - Chilevisión

A través de Instagram, el cantante chileno lamentó la partida del músico trasandino y desclasificó una desconocida anécdota. "Me autorizó a contar esta historia", afirmó.

Américo se sumó a las reacciones por la muerte del popular cantante argentino Leo Dan, quien falleció este miércoles a los 82 años.

A través de su cuenta de Instagram, el artista nacional compartió un video del día en que el icono de la balada en español lo invitó al escenario en uno de sus conciertos en Chile.

Además, sorprendió a sus seguidores tras revelar un desconocido gesto que tuvo el trasandino y que cambió para siempre su carrera artística.

El trascendental gesto de Leo Dan con Américo

"Acabo de llegar a destino en un nuevo viaje, y al conectar mi teléfono me entero de la partida del gran Leo Dan y se me apretó el corazón y la garganta de una tremenda pena que me vino a visitar", partió diciendo Américo.

En la misma publicación, el músico ariqueño reveló que "el señor Leopoldo Dante fue el que terminó por bautizarme como Américo, y así dejar de ser Américo Jr".

Cabe recordar que el nombre real del cantante chileno es Domingo Johnny Vega Urzúa y su seudónimo está inspirado en su padre, Melvin Américo. Al comienzo de su carrera era conocido como Américo Jr para evitar confusiones con su papá, quien también tiene una extensa carrera musical.

En ese sentido, el intérprete de Te Vas afirmó que Dante "predijo todo lo que me sucedería como artista, y además me autorizó a contar esta historia, que diera testimonio de cómo Dios le habló para que interviniera en mi vida hace mucho tiempo".

Según indicó, este hecho trascendental en su vida ocurrió "en momentos donde estaba muy descolocado, en momentos donde no sabía si seguir o no seguir en la música".

"Te abrazo en todo lugar donde estás, y en cada canción que suena y sonará por siempre. Te recordaré por siempre, querido amigo y maestro", cerró el músico.