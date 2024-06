Américo entregó detalles de su viralizado show bajo la lluvia: “Estaba atento al...” - Chilevisión

No es la primera vez que el artista nacional se enfrenta a condiciones climáticas tan adversas durante un espectáculo, sin embargo, impactó en redes sociales por la cantidad de gente que coreó sus canciones bajo la lluvia.

Este sábado, Américo entregó detalles de su viralizado show en el Festival de Río Negro, Argentina, donde siguió cantando a pesar de la torrencial lluvia que azotaba al país trasandino.

El artista reveló que en el lugar se encontraban más de 50.000 personas y considerando que no querían retirarse del lugar, decidió seguir el show, a pesar de las condiciones del tiempo, sin contemplar como ello podría afectar a su salud.

Américo entregó detalles de su viralizado show con lluvia

"No llovía tanto, después cuando estaba en medio del show se puso a llover atómicamente, súper fuerte. Lo entretenido es que nadie se fue, la gente estaba ahí con paraguas o mojándose no más y estaban súper prendidos", aseguró Américo en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Había un medio techo que protegía de la lluvia, pero yo quería salir de esa zona de seguridad. El equipo me decía que no, pero yo estaba feliz frente a 50.000 personas que no se movieron pese al clima, así que me mojé".

"Fue como meterme bajo una ducha, quedé todo empapado, pero más que la ropa y esas cosas estaba atento al micrófono", señaló el cantante, quien precisó en que se trata de un aparato inalámbrico exclusivo y de alto valor.

Finalmente, Américo reveló que no es primera vez que se enfrenta a adversidades meteorológicas durante un show, por lo que concluyó: "Al final uno tiene que disponerse en esas circunstancias climáticas".

Revisa el video: