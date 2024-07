A los besos: Carmen Gloria Bresky presentó a su actual pololo con románticas postales - Chilevisión

La actriz reveló por primera vez en redes sociales a Rodrigo, su nueva pareja, con una cariñosa publicación. "Agradecida de quienes me aman", expresó.

La actriz Carmen Gloria Bresky sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a su nueva pareja en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Bresky subió una serie de imágenes en la que resume de "semana cumpleañera".

"Agradecida de mi camino recorrido, de quienes me aman, mi familia que me apoya, mis hijitos amados, mi Gael que me roba el corazón cada vez que me mira y me dice 'Yoya', mis amigos que siempre están ahí", escribió la intérprete en la publicación.

Carmen Gloria Bresky y su nueva pareja

En tres fotos de la galería aparece acompañada de su actual pololo Rodrigo, quien sería 12 años más joven que ella.

En las románticas postales, la ex Casado con Hijos figura de los más acaramelada con su novio, incluso dándole un beso.

La nueva pareja de Bresky es tatuador y tendría 34 años de edad. Según contó la misma actriz en el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, lo conoció justamente cuando tenía ganas de hacerse un tatuaje.

Cabe mencionar que este nuevo romance llega a dos años de su quiebre matrimonial con el actor Sebastián Layseca, con quien estuvo casada por 20 años.

Producto de esta terminada relación, nacieron sus hijos Dante, Luciano y León.