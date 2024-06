La historia de superación de joven que estuvo en coma tras sobrevivir a atropello en carrera clandestina - Chilevisión

El joven de 18 años perdió su pierna derecha en el accidente y estuvo un mes en coma, donde hasta los médicos se sorprendieron con su recuperación.

En octubre de 2023, la vida de Martín Cortés, joven de 18 años de la ciudad de Los Andes, cambió para siempre. En aquella jornada, el adolescente viajó a Santiago y asistió a una carrera clandestina en la comuna de Quilicura, donde fue una de las víctimas de un fatal accidente, aunque él logró sobrevivir.

Víctor Morales Fuentes, de 36 años, quien en su hoja de conducción ya tenía infracciones por exceso de velocidad y no tener su licencia al día, fue el responsable del accidente al perder el control de su Ford Mustang y atropellar a la multidad, que se había reunido para ver el paso de los autos.

En este accidente fallecieron dos personas y otras seis resultaron heridas, uno de ellos fue Martín, quien perdió su pierna derecha.

"Un amigo, que también fue atropellado, me dijo que él vio el auto y las luces y atinó a hacerle el quite... Pero yo no vi nada, fue como apagar tele y desperté en un hospital", afirmó Martín, quien pasó un mes en coma y hasta los médicos consideraron su recuperación como un milagro.

La nueva vida de Martín tras el atropello en carrera clandestina

Martín Cortés, acompañado de su madre, viaja constantemente desde Los Andes a Santiago para atenderse en Teletón, donde se encuentra en proceso de rehabilitación para a futuro poder utilizar una prótesis.

Además, señaló que ha debido aprender todo de nuevo para realizar sus actividades básicas y cotidianas, como bañarse o vestirse.

El responsable del accidente, Víctor Morales, fue formalizado por cuasidelito de homicidio y se encuentra en prisión preventiva desde octubre.

