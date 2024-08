¿Vodanovic presidencial? Ministra Tohá aseguró que alcalde “podría sin duda ser candidato” - Chilevisión

Durante una actividad en Maipú, la ministra del Interior destacó las "capacidades" de Tomás Vodanovic para una eventual carrera presidencial.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, asistió este martes a una actividad en Maipú, donde aprovechó de evaluar la figura del alcalde Tomás Vodanovic como posible candidato presidencial.

Todo ocurrió durante la conmemoración de los dos años de la recuperación de la Plaza de Armas de Maipú, que contó con la presencia de Vodanovic y autoridades de gobierno como Tohá y el delegado presidencial Gonzalo Durán.

Ministra Tohá por Tomás Vodanovic: "Podría sin duda ser candidato"

Fue en ese contexto que la secretaria de Estado fue consultada sobre la aparición del jefe comunal de Maipú en algunos sondeos presidenciales.

Al respecto, señaló que “no cabe duda en las capacidades del alcalde y que él podría sin duda ser candidato”.

Sin embargo, Tohá recalcó que “va a haber un momento para tomar esas decisiones y creo que cuando llegue ese momento va haber qué hacer esas evaluaciones y ponderaciones de lo que la opinión pública quiere y espera”.

Finalmente, sostuvo que “el momento de las candidaturas presidenciales va a ser próximamente y ahí se harán esas definiciones”.

Vodanovic descarta una carrera presidencial

Por su parte, Tomás Vodanovic descartó por el momento una carrera presidencial, incluso si se lo pidiera la ex presidenta Michelle Bachelet, con quien compartirá este martes en una actividad en Maipú.

“Si conversamos, no creo que sea sobre esas temáticas. Ya lo he dicho hartas veces, no sé en qué tono, no quiero parafrasear a la presidenta, pero también estoy en otra”, respondió el alcalde.

La autoridad comunal aclaró que en estos momentos está preocupado en ser reelecto en Maipú. “Yo estoy concentrado en trabajar por mi comuna, decidimos repostularnos, tenemos una elección importante y desafiante en octubre y al menos mi idea y mi propósito es seguir trabajando por esta comuna cuatro años más”, declaró.

Hay mucho trabajo por hacer, hay un compromiso adquirido con nuestros vecinos y me parecería una falta de respeto con ellos, siquiera distraerme o deslizar alternativas”, añadió.