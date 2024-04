Todo sobre la detención de Dayonis Orozco en Colombia, prófugo por el crimen del mayor Sánchez - Chilevisión

Luego que desde Chile se solicitara la extradición del presunto criminal desde Ecuador, esta tarde, la Policía Nacional de Colombia informó su detención en un terminal de aquel país.

Este martes, la Policía Nacional de Colombia detuvo a Dayonis Orozco, un ciudadano venezolano que se mantenía prófugo tras su presunta participación en el crimen del carabinero Emmanuel Sánchez, en la comuna de Quinta Normal.

Según información de Carabineros, Orozco se encontraba al interior del vehículo junto con otros cuatro sujetos -que ya fueron detenidos- al momento del homicidio, ocurrido el pasado 10 de abril.

Además, el jueves 18 de abril la institución difundió una identificación falsa que mostraba la nueva identidad del detenido, quien se rapó y cambió su nombre para no ser detectado por la policía. A su vez, se especuló que había salido del país mediante un paso en Colchane.

¿Cómo fue detenido Dayonis Orozco Castillo?

Fue esta semana cuando el Ministerio Público había solicitado a la justicia chilena permitir la extradición de Dayonis Orozco desde Ecuador, pues información indicaba que estaría intentando llegar a Venezuela.

Sin embargo, esta jornada el individuo fue detenido luego que la policía chilena activara la difusión roja en Interpol (Policía Internacional) para capturarlo, ante las sospechas de una eventual salida del país.

“Esta difusión generó que los agregados policiales articularan en los respectivos países, en Ecuador, en su momento Venezuela, y también Colombia. (...) Permitiendo que el día de hoy, personal de la Policía Nacional de Colombia, detuviese a la persona ”, señaló Eduardo Cerna, director general de la PDI.

¿Dónde fue detenido Dayonis Orozco?

El director de la institución policial también reveló que Dayonis Orozco no salió del país por un paso habilitado. "Obviamente no está registrado en un paso regulado. Entonces debiese entender o deducir que la salida de Chile fue por un paso no regulado. Por eso no está controlado eso", declaró.

De acuerdo con Cerna, el venezolano fue detenido por la policía de Colombia en un terminal de buses del municipio de Popayán, desde donde tenía la intención de llegar hasta Cali.

Tras el arresto, la Policía Nacional de Colombia indicó que Orozco fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nacional mediante la Dirección de Asuntos Internacionales, y que se está a la espera de su extradición a Chile.