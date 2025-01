La acusación de sobreviviente al naufragio en Osorno: “Dejó manejando a persona en estado de ebriedad” - Chilevisión

El afectado indicó que la embarcación iba con gente sentada en el techo y no había chaleco salvavidas para todos.

Una tragedia se registró durante la tarde del domingo tras el naufragio de una embarcación que había zarpado desde Caleta Cóndor, en la comuna de Río Negro, región de Los Lagos.

Según informaciones de sobrevivientes, al interior de la lancha viabajaban unos 34 pasajeros, superando la capacidad permitida por la nave, lo que habría ocasionado su hundimiento en las cercanías de Bahía Mansa.

Además, reportes indican que la cantidad de fallecidos ascendió a seis personas y no todas contaban con chaleco salvavidas.

El crudo relato de uno de los sobrevivientes del naufragio

Al ser rescatado, uno de los sobrevivientes al naufragio compartió lo vivido con medios locales, asegurando la lancha iba con siete personas extra: Algunos de pie otros sentados en el techo.

Además, añadió que en el momento en que el agua comenzó a entrar en la nave, el capitán intentó sacarla por diversos medios y "dejó manejando a una persona en estado de ebriedad".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En estado de shock por lo acontecido, el hombre terminó sus declaraciones comentando que dos personas fallecieron cerca de él porque no habrían alcanzado los chalecos salvavidas para todos los tripulantes.

"Habían cuerpos fallecidos en el mar, yo vi dos personas fallecidas. Ya no se podían salvar, el frío era mucho. Cuando llegó la lancha nos rescató a nosotros dos (junto a su pareja) y a los dos fallecidos. Yo si andaba con salvavidas, las otras personas no", precisó.