“Tenía todo planeado”: Madre de reo decapitado afirmó que habría una escabrosa amenaza previa - Chilevisión

La madre de la víctima acusó que no hubo resguardo, apuntando a que "es imposible que no hayan escuchado nada".

La madre de Vincent González (27), quien fue decapitado el pasado lunes por su compañero de celda en la cárcel de Concepción, anunció que demandará al Estado.

"Voy a demandar al Estado, a Gendarmería y al tipo que me quitó a mi hijo. Es imposible que no hayan escuchado nada. No hubo resguardo, se supone que él estaba en una (cárcel) de Alta Seguridad. ¿Dónde está la Alta Seguridad?", señaló la mujer en conversación con Radio Biobío.

La madre de la víctima también se lanzó contra el autor del crimen, Diego Valdés San Martín (41) y afirmó que días antes habría "anunciado" su muerte. "Él no está loco. Tenía todo eso planeado, días antes dijo que iban a matar a alguien".

La mujer aprovechó para acusar negligencia desde que su hijo fue trasladado desde la cárcel de Acha, en Arica, debido a un presunto hacinamiento de la población penal, hasta su llegada al recinto penitenciario de Concepción.

Este miércoles se iba a revisar su traslado

Para este miércoles, dos días después de su asesinato, estaba programada una audiencia para revisar el traslado que Vincent había pedido para Arica. Incluso, el reo había contrato a un abogado para intentar conseguir el regreso a su ciudad natal.

Autor del crimen ahora está en Santiago

Durante esta jornada, Diego Valdés San Martín fue trasladado desde el penal de Concepción a la cárcel de Alta Seguridad de Santiago.

Cabe mencionar que el autor del crimen está cumpliendo una pena de 18 años de presidio tras ser condenado en 2022 por el delito de homicidio.