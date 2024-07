Sobreviviente de masacre en Quilicura entregó crudo relato de la balacera: “Lanzó 7 disparos en contra mío” - Chilevisión

Tras el homicidio múltiple ocurrido el pasado domingo, el tío de uno de los menores asesinados dio a conocer su testimonio del momento en que comenzaron los disparos.

Con el nombre de Jonathan Andrés Herrera Plaza, de 28 años, fue identificado el único detenido hasta ahora por la balacera que dejó a cuatro menores de edad muertos en Quilicura.

El imputado es también conocido con el alias de "El morocho" y cuenta con condenas por micotráfico de drogas, porte de arma blanca, robo con intimidación, lesiones en contexto de VIF y porte ilegal de arma de fuego y municiones.

El tío de una de las víctimas del ataque a balazos entregó su declaración y dio nuevas luces sobre el brutal homicido múltiple ocurrido el domingo pasado.

En el marco de un "cumpleaños de la abuela de mis sobrinos", declaró que "siendo las 23:30 horas, salimos del domicilio donde se estaba realizando el cumpleaños, pero salí con mi sobrino, nos juntamos en la esquina del Pasaje 3 con Calle B", consignó Emol.

Testigo relato momento de la balacera

Allí, mientras estaban alrededor de una fogata, le dijo a su sobrino que entraran para jugar un videojuego. "Pero él no quiso entrar, yo entré a mi domicilio, habrán pasado unos 3 minutos y escucho un auto que frena fuerte", añadió.

"Luego escuché como 100 disparos, como una ráfaga, eran como puras pistolas automáticas, yo salí de mi casa y veo a mi sobrino corriendo para adentro y mi sobrino se cae, cae fuera de mi casa y yo le digo '¿dónde, qué te pasó?', 'nah tío, me pegaron'", relató el sujeto.

"Lanzó alrededor de 7 disparos en contra mío"

Posteriormente, recordó que "le levanté la polera y le veo el balazo en la guata. Yo le digo 'uno no más', pero cuando lo intento tomar le sentí otro balazo, en el cuello, no se lo vi tampoco, y allí se me desmayó".

A lo anterior, agregó: "En ese momento, yo miro para la esquina y veo a un loco que me apunta con la pistola, este vestía de ropa negra con una capucha, con un chaleco antibalas de color negro, más alto que yo, de contextura delgada, y me dispara con una pistola".

"Yo me tiro arriba de mi sobrino para cubrirlo de los disparos y este lanzó alrededor de 7 disparos en contra mío. En ese momento, se suben al auto y comienzan a arrancar", cerró su testimonio el familiar del niño fallecido.