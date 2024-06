Senadora Campillai no asistirá a la Cuenta Pública: “Me siento decepcionada de este gobierno” - Chilevisión

La parlamentaria acusó al presidente Gabriel Boric de abandono en torno a materias de seguridad y derechos humanos, entregando sus expectativas para esta Cuenta Pública.

Este viernes, la senadora Fabiola Campillai anunció que no asistirá a la Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, acusando estar "decepcionada de este gobierno".

A través de sus redes sociales, la parlamentaria cuestionó al jefe de Estado respecto de sus promesas de campaña y también acusó abandono en materia de seguridad pública y derechos humanos.

¿Por qué la senadora Fabiola Campillai no asistirá a la Cuenta Pública?

Mediante un video de más de un minuto de duración, la senadora Campillai entregó sus razones para no asistir al discurso: "Queridas amigas y amigos, he decidido no participar en esta Cuenta Pública ya que, como muchos de ustedes, me siento decepcionada de este gobierno".

En esa misma línea, agregó: "Tengo memoria que siendo candidato, el presidente se comprometió con los derechos humanos. Tengo memoria, que siendo candidato, él dijo que nos iba a apoyar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

Por otra parte, la senadora Campillai cuestionó: "Tengo memoria que en conjunto creamos la Mesa de Reparación y hoy, la sepultó en el olvido. Hoy la ciudadanía clama por más seguridad pública. La seguridad es un derecho, sobre todo para los más vulnerables".

Además, la parlamentaria envió un mensaje al jefe de Estado: "Presidente Gabriel Boric ¿Cómo pretende darle seguridad a todos los chilenos si no ha sido capaz de dar una solución definitiva a las víctimas de violencia de Estado?".

Finalmente, la senadora detalló en sus expectativas para esta Cuenta Pública y concluyó: "Espero anuncios sobre la Ley de Reparación Integral, el Sistema Nacional de Cuidados y medidas en contra de la corrupción al interior de las policías".

Revisa la publicación de X: