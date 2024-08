“Ridículo”: Van Klaveren respondió a acusación de Maduro sobre venezolanos “entrenados” en Chile - Chilevisión

El canciller chileno se refirió a la grave acusación realizada por el mandatario venezolano durante una conferencia de prensa.

El canciller Alberto van Klaveren respondió este jueves a las acusaciones de Nicolás Maduro, respecto a supuestos opositores “entrenados en Chile y Perú” para desestabilizar al gobierno del palacio de Miraflores.

"Francamente me parecen irrisorias y absolutamente ridículo", reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones consignadas por BioBioChile.

Asimismo, sostuvo que "no vamos a entrar a responder estos epítetos y afirmaciones que no tienen el más mínimo fundamento. Son provocaciones y como tal preferimos no responder".

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre "entrenados en Chile"?

El mandatario venezolano hizo una denuncia durante una rueda de prensa realizada el miércoles en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

En concreto, dijo que en el estado de Nueva Esparta "todos los que fueron capturados en los destrozos, todos, vienen entrenados de Chile y Perú, de centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron al país hace 15 días con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar, y plata".

"Yo hago un gran esfuerzo en esta red de prensa por mostrar, por favor, no fallen, estos videos. Hay muchos elementos de prueba, el fiscal (Tarek William Saab) también hace un gran esfuerzo, para que el mundo sepa y ustedes puedan transmitir y no insistan en su agenda de traer una guerra a Venezuela como lo hicieron con Afganistán", agregó.

Luego, Maduro continuó y dijo a los periodistas extranjeros que "ustedes son responsables de la guerra en Afganistán, de Irak, de Libia, y de la muerte, los medios internacionales y las redes", por lo que instó a que "no se haga un trabajo tipo sicario-mediático contra Venezuela".