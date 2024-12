Revelan nuevos testimonios de ex funcionarios que complicarían a Cathy Barriga y Joaquín Lavín León - Chilevisión

Andrea Díaz Troncoso, ex administradora de la municipalidad de Maipú, testificó en noviembre en calidad de imputada y ahondó en las desconocidas dinámicas en la administración de la otrora alcaldesa.

Este viernes fueron revelados los testimonios de tres ex funcionarios de la municipalidad de Maipú que habrían sido claves para que la Corte de Apelaciones definiera el retorno de Cathy Barriga a la cárcel de San Miguel.

La primera fue Andrea Díaz Troncoso, ex administradora del municipio, quien testificó en calidad de imputada en noviembre y aseguró que la otrora autoridad no utilizaba su correo institucional para coordinar sus labores propias como alcaldesa, reveló BBLC Investiga.

Según su testimonio, cualquier documento debía ser impreso y entregado personalmente a ella. Además, sostuvo que ignoró las minutas para reducir los gastos innecesarios de cara a la elaboración del presupuesto municipal de 2020.

“No se siguieron las recomendaciones porque recuerdo (...) que empezó a requerir muchas cosas que no estaban contempladas en el presupuesto. (...) Me consta que para Maipeluza ella estaba en conocimiento de lo indicado en la minuta y solicitó igualmente gastos extraordinarios”, señaló Díaz.

Además, agregó que “en el mes de septiembre la única preocupación que tenía la ex alcaldesa era Maipeluza”, un evento por motivo de Fiestas Patrias que en tres años llevó al municipio a desembolsar más de $2.094 millones.

“Yo imprimía los documentos y se los pasaba por mano, considerando que ella no tenía correo electrónico. Imprimí la minuta y me acerqué a conversar con ella y me dijo que no debía involucrarme en estas materias”, dijo según consignó el citado medio. Al día siguiente Barriga solicitó su renuncia.

Joaquín Lavín León... ¿Alcalde en las sombras?

Por otra parte, la ex servidora pública planteó que el esposo de Barriga, el diputado Joaquín Lavín León, era una especie de "alcalde en las sombras", en vista de las solicitudes que realizaba vía mensajería instantánea.

"Había una prohibición de dar cuenta de que el diputado pedía cosas al municipio", dijo en su testimonio. "O de mencionar siquiera al diputado, por lo que nunca lo vi en el municipio, pero pedía todo a través de WhatsApp", complementó.

"En mi caso, me solicitó muchas veces solucionar algunos problemas de vecinos o atención de determinadas personas que necesitaban", concuyó.

Podría salir de prisión preventiva

Este viernes la segunda sala de la Corte Suprema revisará el recurso de amparo interpuesto por la defensa de la ex alcadesa, en la que buscan reovcar la medida cautelar de prisión preventiva.

Esta acción legal fue ingresada ante la determiación de prisióin preventiva decretada por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago el 12 de noviembre y no es en respuesta a la determinación realizada el jueves 26 de diciembre por parte de la Corte de Apelaciones.