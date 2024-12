Revelan testimonio de reo que decapitó a compañero de celda: Dice que lo mató por orden del Joker - Chilevisión

El perito médico psiquiatra concluyó que "el imputado, al momento de la evaluación se encuentra con un Episodio Psicótico Paranoide que requiere hospitalización, estudio médico y tratamiento lo antes posible".

El reo responsable del homicidio de su compañero de celda en la cárcel de Concepción entregó su testimonio a un perito médico psiquiatra un día después del asesinato.

Tras el relato, que incluye alusiones al Joker y el diablo, el perito médico psiquiatra de la Defensoría Penal Pública, Nelson Pérez, concluyó que "el imputado, al momento de la evaluación se encuentra con un Episodio Psicótico Paranoide que requiere hospitalización, estudio médico y tratamiento lo antes posible".

Asimismo, detalla la necesidad de "observación, a fin de lograr una remisión del cuadro, junto con intentar clarificar el origen nosológico del episodio y así además fijar pronóstico”, consignó La Tercera.

Reo dice haber visto al Joker

El responsable, de 41 años, se encuentra en la Cárcel de Alta Seguridad. Sobre su relación con la víctima, aseguró que "éramos amigos, nos conocimos de antes, en Arica, si vivimos varias veces juntos… en los penales".

"Al final hablamos del Joker, el bufón ese de la carta, que uno podía hacer pacto con el diablo, y temas así… estuvimos harto rato así, y él estaba armando su cama… lo vi… al Joker, en la muralla… me dijo 'mátalo' y yo dije también le tiene que haber dicho eso mismo así que dije es él o soy yo”.

Sobre el decapitamiento, sostuvo que "era para poder hacer el pacto con el diablo, era hacer un sacrificio de sangre, como los mayas, eso de entregar los cuerpos en un sacrificio…”.

“Tenía que invocar al diablo para que no me fuera pasar nada a mí, así que ahí escribí el 66 en la muralla y como me había mandado a decir que lo matara yo hice eso… también hice la estrella de David igual podía servir…”, agregó Valdés.